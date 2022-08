IsaeChia : #TemptationIsland, dopo l’annuncio che Manuela Carriero e Luciano Punzo sono tornati insieme arriva il commento al… - RivielloValeria : @trash_italiano Quest'anno è stato un trauma senza Temptation Island.. - sarafur1ni : come faccio quest’anno senza temptation island? - paoarlert_ : @pipistrellochuu io ora che sto guardato temptation island coreano - IsaeChia : #TemptationIsland, Manuela Carriero e Luciano Punzo sono tornati insieme: il video che lo conferma -

ComingSoon.it

Manuela Carriero e Luciano Punzo superano la crisi e tornano insieme: il post sui social Manuela Carriero e Luciano Punzo si sono conosciuti nell'ultima edizione di, show condotto da Filippi Bisciglia. Lei ha lasciato il suo fidanzato Stefano Sirena, per vivere una storia d'amore con il tentatore. I fan della coppia però, sono a conoscenza che i ...Secondo quanto dichiarato da Tommaso Eletti, ex protagonista die Grande Fratello Vip, starebbe valutando l'idea di fare un master. Il giovane non ha esitato a definire la nuova ... Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano Punzo confermano il ritorno di fiamma: non mancano polemiche È tornato il sereno tra Manuela Carriero e Luciano Punzo, coppia formatasi nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island.Stefano Sirena non ha potuto non commentare il gossip di queste ore. Stiamo parlando ovviamente della notizia fresca di questa mattina ...