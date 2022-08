Se le recensioni di Amazon saranno come i Per te di TikTok (Di venerdì 19 agosto 2022) Amazon avrà guardato i Per te di TikTok e i creators della piattaforma che spesso sponsorizzano prodotti acquistabili nel suo e-commerce, ne avrà scrutato le potenzialità e, allora, avrà deciso di creare uno spazio per lo «scrolling» direttamente all’interno dell’app. Questo potrebbe essere l’iter che ha portato alle nuove video recensioni Amazon, pensate proprio come un feed di un social network qualsiasi. Ma Amazon non è un social network. LEGGI ANCHE > Perché alcuni creator TikTok si stanno ribellando a Amazon «Stiamo costantemente testando nuove funzionalità per semplificare la vita dei clienti» Un portavoce di Amazon, interrogato da TechCrunch sulla novità, ha argomentato la possibile nuova interfaccia delle ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 agosto 2022)avrà guardato i Per te die i creators della piattaforma che spesso sponsorizzano prodotti acquistabili nel suo e-commerce, ne avrà scrutato le potenzialità e, allora, avrà deciso di creare uno spazio per lo «scrolling» direttamente all’interno dell’app. Questo potrebbe essere l’iter che ha portato alle nuove video, pensate proprioun feed di un social network qualsiasi. Manon è un social network. LEGGI ANCHE > Perché alcuni creatorsi stanno ribellando a«Stiamo costantemente testando nuove funzionalità per semplificare la vita dei clienti» Un portavoce di, interrogato da TechCrunch sulla novità, ha argomentato la possibile nuova interfaccia delle ...

