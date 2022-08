Scene di ordinaria maleducazione al cinema all'aperto (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono andato al cinema e ho visto l’Italia. Non perché abbia guardato “Tre piani” di Nanni Moretti, storia della colluttazione fra il miglior regista italiano e un manipolo di attori italiani che tenta di sabotarlo recitando la parte di attori italiani che recitano. Ma perché era un cinema all’aperto in uno dei più bei luoghi d’Italia – il cortile di Palazzo Reale a Milano – e nei cortili, per definizione, la gente passa. Sono certo che in Gran Bretagna e in Danimarca, nel Québec e fors’anche nella Repubblica di San Marino, notando l’enorme schermo su cui veniva proiettato il film, tutti avrebbero attraversato il cortile evitando di passare davanti agli spettatori ma facendo il giro dietro l’ultima fila. Non così, ci tengo a rassicurarvi, in Italia. Ma a rendere specificamente italiana la carrellata era la circostanza che ciascuno ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono andato ale ho visto l’Italia. Non perché abbia guardato “Tre piani” di Nanni Moretti, storia della colluttazione fra il miglior regista italiano e un manipolo di attori italiani che tenta di sabotarlo recitando la parte di attori italiani che recitano. Ma perché era unall’in uno dei più bei luoghi d’Italia – il cortile di Palazzo Reale a Milano – e nei cortili, per definizione, la gente passa. Sono certo che in Gran Bretagna e in Danimarca, nel Québec e fors’anche nella Repubblica di San Marino, notando l’enorme schermo su cui veniva proiettato il film, tutti avrebbero attraversato il cortile evitando di passare davanti agli spettatori ma facendo il giro dietro l’ultima fila. Non così, ci tengo a rassicurarvi, in Italia. Ma a rendere specificamente italiana la carrellata era la circostanza che ciascuno ...

