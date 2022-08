Ndombele Napoli: c’è l’annuncio del club partenopeo (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato con il consueto tweet l’arrivo di Tanguy Ndombele Ora c’è anche l’ufficialità “presidenziale: Tanguy Ndombele è un nuovo centrocampista del Napoli. Benvenuto Tanguy! #ADL pic.twitter.com/mC9Zs00n80— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 19, 2022 Il calciatore arriva dal Tottenham in prestito oneroso (1 milione) con opzione d’acquisto di 30 milioni di Euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Presidente delAurelio De Laurentiis ha ufficializzato con il consueto tweet l’arrivo di TanguyOra c’è anche l’ufficialità “presidenziale: Tanguyè un nuovo centrocampista del. Benvenuto Tanguy! #ADL pic.twitter.com/mC9Zs00n80— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 19, 2022 Il calciatore arriva dal Tottenham in prestito oneroso (1 milione) con opzione d’acquisto di 30 milioni di Euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

