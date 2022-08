Napoli, il coraggio è la vera ricchezza (Di venerdì 19 agosto 2022) Per uscire dagli equivoci, il Napoli ha preso il proprio passato e lo ha lasciato nel sottoscala della memoria. E senza indugiare, ma guardando seriamente nell'orizzonte terso, dopo essersi liberato (... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022) Per uscire dagli equivoci, ilha preso il proprio passato e lo ha lasciato nel sottoscala della memoria. E senza indugiare, ma guardando seriamente nell'orizzonte terso, dopo essersi liberato (...

incazzati2 : @zona_bianca ..Il signore non è né pazzo, né bugiardo, né ha problemi di nessun tipo. Abbiamo ampie pagine di testa… - Parlesia1926 : @peppeiannicelli Ma@tieni pure il coraggio di parlare ancora??? E soprattutto del Napoli??? Ma nun te miett scuorno???! - lallamax : @BighiTheKid Che si parli di Napoli favorito mi fa piacere così sposta l’attenzione su di loro … ma Raspadori più f… - fabyanaxxx : RT @fabiffi: #Elsa coraggio, tifiamo tutti per te. - fabiffi : #Elsa coraggio, tifiamo tutti per te. -