Michela Persico | il vestito manda i fan fuori di testa | visione paradisiaca

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 19 agosto 2022) Con i suoi post su Instagram riesce arediil mondo del web; la bellezza diè sconvolgente. Iniziamo, nel parlare di, con l’aspetto lavorativo e da questo punto di vista non possiamo non menzionare l’esperienza a “Quelli che il calcio” (programma che ha fatto la storia della teleitaliana) ma anche il fatto di essere stata la conduttrice di “Influencer di stagione“, andato in onda su 7Gold e dove laha potuto mostrare le proprie qualità professionali. InstagramSullanon possiamo non menzionare il fatto che, oltre allo sport, ha una grande passione anche per l’allenamento, ritenuto decisamente importante all’interno della vita di una persona. E’ ...