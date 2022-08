Mathias Fluckiger sospeso perché positivo allo zeranolo

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il vicecampione olimpico in carica di mountain bikeè statoper doping. A rivelarlo è stata la RSI, che ha parlato di positività– una sostanza anabolizzante – per lo svizzero, con tanto di conferma da parte della sua squadra, la Thomus Maxon. Il test risalescorso 5 giugno ai campionati elvetici e il classe ’88 è stato chiaramentein attesa delle controanalisi. Per lui ovviamente niente Europei. L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

FlockigerDopo le prove di XCC di venerdì conquistate dagli svizzeriFlückiger (oggi out per sintomi influenzali, ndr) e Alessandra Keller, ieri nelle entusiasmanti finali di discesa l'hanno spuntata ...È una vera e propria scossa tellurica per il mondo della mountain bike l'annuncio della positività di Mathias Flückiger allo Zeranol. Lo svizzero, che è uno dei biker più forti del mondo, è risultato ...