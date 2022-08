LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: al via le FP2 sull’asciutto, Bagnaia prova il passo verso la gara (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 Ormai ci siamo! Ancora pochi minuti d’attesa e poi si scenderà in pista per gli ultimi 45 minuti di prove libere del venerdì per la MotoGP. 14.04 In ogni caso è prevista pioggia a Spielberg nella notte tra venerdì e sabato, che potrebbe rendere la pista meno performante in vista delle FP3. Stampare un buon tempo nella seconda sessione di libere è quindi comunque importante. 14.00 Le previsioni meteo sono abbastanza incoraggianti per sabato e domenica, di conseguenza la FP2 non sarà decisiva per il passaggio diretto in Q2. Domattina in FP3 ci sarà ancora la possibilità di migliorare i propri tempi e chiudere nella top10 della combinata. 13.57 Di seguito la classifica completa della FP1: 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.756 20 20 307.6 2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.07 Ormai ci siamo! Ancora pochi minuti d’attesa e poi si scenderà in pista per gli ultimi 45 minuti di prove libere del venerdì per la. 14.04 In ogni caso è prevista pioggia a Spielberg nella notte tra venerdì e sabato, che potrebbe rendere la pista meno performante in vista delle FP3. Stampare un buon tempo nella seconda sessione di libere è quindi comunque importante. 14.00 Le previsioni meteo sono abbastanza incoraggianti per sabato e domenica, di conseguenza la FP2 non sarà decisiva per il passaggio diretto in Q2. Domattina in FP3 ci sarà ancora la possibilità di migliorare i propri tempi e chiudere nella top10 della combinata. 13.57 Di seguito la classifica completa della FP1: 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.756 20 20 307.6 2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac ...

