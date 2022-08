L’Inter fa sapere che Skriniar non è più sul mercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Skriniar alL’Inter. Lo hanno comunicato i dirigenti nerazzurri subito dopo l’offerta d’acquisto del Psg: 50 milioni ritenuti insufficienti per il centrale di Inzaghi. Non sappiamo se sia una mossa per spingere il Psg ad alzare l’offerta. Potrebbe essere visto che lo stato di saluto economico-finanziario del club è a dir poco precario. Il mercato chiude il 31 agosto, possono ancora succedere molte cose. DalL’Inter fanno filtrare che il calciatore adesso è incedibile e che sarà formulata una proposta per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno prossimo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 agosto 2022)al. Lo hanno comunicato i dirigenti nerazzurri subito dopo l’offerta d’acquisto del Psg: 50 milioni ritenuti insufficienti per il centrale di Inzaghi. Non sappiamo se sia una mossa per spingere il Psg ad alzare l’offerta. Potrebbe essere visto che lo stato di saluto economico-finanziario del club è a dir poco precario. Ilchiude il 31 agosto, possono ancora succedere molte cose. Dalfanno filtrare che il calciatore adesso è incedibile e che sarà formulata una proposta per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno prossimo. L'articolo ilNapolista.

