John Corbett in And Just Like That 2 | Aidan dimenticherà Kathy con Carrie?

glooit : And Just Like That: John Corbett tornerà nella stagione 2 leggi su Gloo - badtasteit : #AndJustLikeThat 2: #JohnCorbett riprenderà il ruolo di Aidan -

HBO Max ha annunciato un gradito ritorno che farà la gioia dei fan di Sex and the City:reciterà infatti in And Just Like That... 2 , il secondo capitolo del progetto sequel di Sex and the City. Attualmente la produzione non ha però svelato il numero di episodi in cui l'...L'attore riprenderà il ruolo di Aidan Shaw nella seconda stagione di And Just Like That..., la serie sequel di Sex and the ...Aidan Shaw alias John Corbett farà ritorno nel mondo di Sex and the City nella seconda stagione di And Just Like ...L'attore John Corbett farà parte del cast di And Just Like That... 2, la seconda stagione del progetto sequel di Sex and the City. HBO Max ha annunciato un gradito ritorno che farà la gioia dei fan di ...