Gianmarco Tamberi è campione europeo di salto in alto (Di venerdì 19 agosto 2022) Ha vinto la medaglia d'oro con un salto da 2,30 metri, arrivando davanti al tedesco Tobias Poyte e all'ucraino Andriy Protsenko Leggi su ilpost (Di venerdì 19 agosto 2022) Ha vinto la medaglia d'oro con unda 2,30 metri, arrivando davanti al tedesco Tobias Poyte e all'ucraino Andriy Protsenko

Eurosport_IT : BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in… - ItaliaTeam_it : ???? ?????????? ?? A #Munich2022 Gianmarco Tamberi campione d'Europa nel salto in alto! #ItaliaTeam | @atleticaitalia - Coninews : ?????????? ?????????? ?????????? ?? Gianmarco Tamberi trionfa nel salto in alto! #ItaliaTeam #Munich2022 @atleticaitalia - grillotalpa : RT @ilpost: Gianmarco Tamberi è campione europeo di salto in alto - ilpost : Gianmarco Tamberi è campione europeo di salto in alto -