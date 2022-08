Europei tuffi, Chiara Pellacani oro dai 3 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) Anche la nona giornata di gare a Roma porta medaglie all'Italia e del metallo più pregiato: Chiara Pellacani vince la gara di tuffi dal trampolino 3 metri: sono ora 20 gli ori azzurri nella rassegna continentale. Giornata perfetta per lei dopo il primo posto delle eliminatorie al mattino. Si tratta della sua quarta medaglia in questi Europei, la seconda d'oro dopo il Team Event. "Sono tanto felice, vincerlo a Roma poi è bellissimo. - ha detto a fine gara - Sono andata sul trampolino con la voglia di vincere, volevo farlo e con Tommaso (Marconi, il tecnico) sapevamo di averla preparata bene. La voglia di vincere ce l'ho sempre, ero emozionata e ho tanta adrenalina addosso, per questo non sento la stanchezza". Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) Anche la nona giornata di gare a Roma porta medaglie all'Italia e del metallo più pregiato:vince la gara didal trampolino 3: sono ora 20 gli ori azzurri nella rassegna continentale. Giornata perfetta per lei dopo il primo posto delle eliminatorie al mattino. Si tratta della sua quarta medaglia in questi, la seconda d'oro dopo il Team Event. "Sono tanto felice, vincerlo a Roma poi è bellissimo. - ha detto a fine gara - Sono andata sul trampolino con la voglia di vincere, volevo farlo e con Tommaso (Marconi, il tecnico) sapevamo di averla preparata bene. La voglia di vincere ce l'ho sempre, ero emozionata e ho tanta adrenalina addosso, per questo non sento la stanchezza".

