Don Matteo 14, Cecchini ci sarà? Le parole di Nino Frassica (Di venerdì 19 agosto 2022) Don Matteo è una delle fiction più longeve della tv italiana e presto arriverà la quattordicesima stagione. Nell'ultima stagione c'è stato l'addio di Terence Hill e per tale motivo, i fan della serie temono di dover dire addio anche ad un altro amatissimo personaggio, ovvero il Maresciallo Cecchini. Tuttavia, a fare chiarezza sulla questione, ci ha pensato direttamente Nino Frassica in un'intervista al settimanale TvMia. Nino Frassica smentisce l'addio alla fiction Don Matteo e dà una piccola anticipazione sulle riprese della serie Il Maresciallo Cecchini è un vero pilastro di Don Matteo ed i fan sono preoccupati per via di alcuni rumors che vogliono il personaggio fuori dalla nuova stagione della serie.

