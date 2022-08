Depay Juventus | l' attaccante disponibile per la Sampdoria? Le ultime

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lastringe per portarea Torino: l'olandese sarà a disposizione di Allegri per la sfida di lunedì sera con la? Come riportato da Gazzetta.it, per Memphisallac'è ancora da attendere. Prima l'olandese dovrà liberarsi dal Barcellona, dopodiché i bianconeri proveranno l'affondo decisivo Difficile che il calciatore ...

Come riportato da Gazzetta.it, per Memphis Depay alla Juventus c'è ancora da attendere. Prima l'olandese dovrà liberarsi dal Barcellona, dopodiché i bianconeri proveranno l'affondo decisivo. L'assalto a Depay si sta rivelando più difficile del previsto per la Juventus. L'olandese ha una serie di vecchie pendenze col Barcellona e non sembra disposto a rinunciare a niente pur di agevolare il trasferimento. La Juventus, attraverso intermediari, ha tranquillizzato il centrocampista argentino ribadendo come sia una priorità di mercato. Lavoro diplomatico per Depay. Tutte le parti in causa spingono per il trasferimento. La Vecchia Signora si aspettava di chiudere molto più velocemente per l'olandese, la dirigenza comincia a valutare dei piani b.