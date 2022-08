Ucraina, colpito un condominio a Kharkiv: morte 7 persone (Di giovedì 18 agosto 2022) I vigili del fuoco ucraini sono al lavoro per spegnere l'incendio e aiutare i civili a evacuare l'edificio dopo il bombardamento di un condominio a Kharkiv da parte dei soldati russi. Secondo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) I vigili del fuoco ucraini sono al lavoro per spegnere l'incendio e aiutare i civili a evacuare l'edificio dopo il bombardamento di unda parte dei soldati russi. Secondo il ...

Nonnadinano : RT @yarynagrusha: Il condominio colpito ieri sera dai missili russi a #Kharkiv #Ucraina è una casa per le persone con i disturbi dell’udito… - FlavioSP56 : RT @yarynagrusha: Il condominio colpito ieri sera dai missili russi a #Kharkiv #Ucraina è una casa per le persone con i disturbi dell’udito… - wimganz : RT @yarynagrusha: Il condominio colpito ieri sera dai missili russi a #Kharkiv #Ucraina è una casa per le persone con i disturbi dell’udito… - zuggy04 : RT @yarynagrusha: Il condominio colpito ieri sera dai missili russi a #Kharkiv #Ucraina è una casa per le persone con i disturbi dell’udito… - dipego : @Francyvolpi @putino @ItalianPolitics Per quante attrezzature e sedi militari i russi affermano di aver colpito nei… -