Tragedia nella notte, si accascia mentre balla in discoteca: morta 26enne (Di giovedì 18 agosto 2022) Tragedia questa notte, intorno alle ore 1:30, nella nota discoteca El Paso di Latina in via Missiroli. Una ragazza di 26 anni è morta mentre si trovava nel locale. La Tragedia in discoteca La giovane, residente ad Aprilia, era andata a trascorrere una serata per ballare con gli amici. Ad un tratto il malore. La ragazza è stata soccorsa, ma nonostante i tentativi di salvarle la vita, per lei non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha refertato il decesso come arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, che hanno avviato un’indagine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022)questa, intorno alle ore 1:30,notaEl Paso di Latina in via Missiroli. Una ragazza di 26 anni èsi trovava nel locale. LainLa giovane, residente ad Aprilia, era andata a trascorrere una serata perre con gli amici. Ad un tratto il malore. La ragazza è stata soccorsa, ma nonostante i tentativi di salvarle la vita, per lei non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha refertato il decesso come arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, che hanno avviato un’indagine. su Il Corriere della Città.

