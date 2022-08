Tottenham, Conte: “La storia con Tuchel è finita in campo, Udogie buon investimento” (Di giovedì 18 agosto 2022) Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolverhampton: “Mi auguro di essere in panchina e credo che sarebbe corretto. Rispettiamo le decisioni della FA, ma situazioni come quella dello scorso weekend sono successe in passato e continueranno a succedere. Per me la storia è finita in campo e, personalmente, sono Contento di aver mantenuto la calma nonostante tutto“. Conte ha poi elogiato l’atteggiamento della squadra Stamford Bridge: “Ai ragazzi sto provando a trasmettere la passione e la voglia di vincere. Mi è piaciuta la loro grinta. Per avere ambizioni vincenti serve organizzazione ma anche lo spirito giusto. Durante le partite si vive o si muore. E se tu vivi è il tuo avversario a morire“. ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Il tecnico del, Antonio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolverhampton: “Mi auguro di essere in panchina e credo che sarebbe corretto. Rispettiamo le decisioni della FA, ma situazioni come quella dello scorso weekend sono successe in passato e continueranno a succedere. Per me laine, personalmente, sononto di aver mantenuto la calma nonostante tutto“.ha poi elogiato l’atteggiamento della squadra Stamford Bridge: “Ai ragazzi sto provando a trasmettere la passione e la voglia di vincere. Mi è piaciuta la loro grinta. Per avere ambizioni vincenti serve organizzazione ma anche lo spirito giusto. Durante le partite si vive o si muore. E se tu vivi è il tuo avversario a morire“. ...

