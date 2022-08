Tanzania | è arrivato internet anche sul Kilimangiaro Il governo annuncia la connessione in vetta entro fine anno

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 agosto 2022) Quante volte vi è capitato di arrivare in cima a una montagna e ammirare un panorama mozzafiato che vorreste fotografare e postare subito sui social? Presi dalla stzza, afferrate lo smartphone e vi ricordate che a 3 mila metri di altezza il 4G non prende. E allora scattate quella foto che rimarrà tra le immagini della galleria per svariate ore, fino a che non sarete a valle dove però la magia di quel paesaggio è già in parte svanito. Tutto questo sarà presto dimenticato, almeno in Africa. Sì, perché martedì scorso, 16 agosto, ildellaha terminato l’installazione della retead alta velocità sulle pendici del. Un «evento storico», lo ha definito il ministro dell’Informazione Nape Nnauye. La compagnia di proprietà statale...