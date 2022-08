Saranno i protagonisti di un evento di beneficenza a favore di bambini svantaggiati (Di giovedì 18 agosto 2022) Kate Middleton e Roger Federer Saranno i protagonisti di uno speciale evento sul campo da tennis per raccogliere fondi a favore di bambini svantaggiati e vulnerabili. L’appuntamento è il 22 settembre, giorno in cui si terrà l’Open Practice Day, l’allenamento in vista delle gare della Laver Cup, alla O2 Arena di Londra. Kate Middleton fugge dal protocollo reale: per la partita di tennis minigonna e tanti sorrisi ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 agosto 2022) Kate Middleton e Roger Federerdi uno specialesul campo da tennis per raccogliere fondi adie vulnerabili. L’appuntamento è il 22 settembre, giorno in cui si terrà l’Open Practice Day, l’allenamento in vista delle gare della Laver Cup, alla O2 Arena di Londra. Kate Middleton fugge dal protocollo reale: per la partita di tennis minigonna e tanti sorrisi ...

redazionemetis : #Phaleg e #TammuriantiWorldProject saranno i protagonisti assoluti della serata. ? - settalese : RT @USCatanzaro1929: ?? | YOUTH | OPEN DAY Al via gli Open Day della scuola calcio giallorossa! Durante gli stage programmati saranno prot… - improprealavie : gente sconosciuta al 99% degli italiani che non vuole nemmeno essere associata a quel programma ?? secondo me sarà… - lapisinha : ?? A #Monza i tifosi saranno i veri protagonisti del #ItalianGP ?? ?? Tra novità e un programma di spessore, si prospe… - USCatanzaro1929 : ?? | YOUTH | OPEN DAY Al via gli Open Day della scuola calcio giallorossa! Durante gli stage programmati saranno p… -