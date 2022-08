Premio Fabula 2022 | a Bellizzi arrivano anche Impastato e Pecoraro

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 18 agosto 2022) S’infittisce il programma di, il Festival della scrittura dei ragazzi, in programma adal 28 agosto al 2 settembre. All’appello manca ancora qualche nome che sarà svelato nei prossimi giorni, ma, nel frattempo, due nuovi big s’inseriscono nel puzzle della fantasia e della creatività che nel Comune più giovane della provincia di Salerno riconosce il suo quartier generale. Ai già annunciati Artem Tkachuk, Matteo Paolillo e Antonio Orefice (attesi il 28), ovvero Pino O’ Pazzo, Edoardo e Totò nella serie tv RaI Mare Fuori e all’attore e compositore un po’ fuori dagli schemi Stefano Fresi, (in arrivo il 29 agosto), si aggiungono Gianlucae Gaetano. I giovani creativi incontreranno entrambi il 30 agosto. Con la comicità del primo, noto al grande pubblico per la sua ...