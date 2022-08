Perché First Kill è stata cancellata da Netflix?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 agosto 2022)dopo una sola stagione, unendosi alla lista crescente di serie originalicon protagoniste donne LGBTQ+ che non sono riuscite a superare la seconda stagione. Il motivo della cancellazione, secondo quanto riferito da Screen Rant, è che la prima stagione non ha avuto successo in termini di spettatori e di completamento degli episodi. Eppure,ha registrato oltre 100 milioni di ore di streaming nel primo mese di uscita, molto più di originalirinnovati come Heartstopper, lasciando gli spettatori a chiedersi se si trattasse davvero di un problema di audience o di lesbofobia percepita da...