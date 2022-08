Netflix lancerà gli abbonamenti con pubblicità | ma i contenuti si potranno scaricare?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 18 agosto 2022)sta lavorando per mettere a disposizione degli utenti nuovia prezzi ridotti ma supportati da inserzioni pubblicitarie. In molti avranno sicuramente pensato che l’unica differenza tra i vecchi piani e quelli che prevedono lasarebbe stata appunto l’inserimento di quest’ultima, ma probabilmente non sarà così. Steve Moser avrebbe scoperto e poi comunicato a Bloomberg chepotrebbe anche limitare la possibilità diper riprodurli offline nella versione che prevede la. Questo si evince da una stringa di testo ancora non operativa ma presente nel codice dell’appper dispositivi iOS: «Downloads available on all plans exceptwith ads». Lo stesso codice ...