LineageOS porta Android 12 su Xiaomi Mi 6 | Moto G 5G e altri smartphone

XiaomiToday.it

... gesto che ha riaperto così laalla community di sviluppatori di terze parti interessati a ... eccetto pere poche altre build personalizzate, difficilmente godono del supporto dei ...Questa build sperimentale ci viene fornita per gentile concessione del membro senior di XDA khalva, così come dell'intero team diche è impegnato a dare forma alla prossima versione ... Avete ancora Xiaomi Mi 6 Non buttatelo, perché arriva Android 12 Xiaomi Mi 6 si aggiorna ad Android 12 grazie alla custom ROM LineageOS 19. Ecco tutte le novità: lavora vecchio che hai la pelle dura!