Incendi a Palermo, fiamme nel quartiere Borgo Nuovo: le case avvolte dal fumo e dai detriti. Le immagini impressionanti (Di giovedì 18 agosto 2022) Paura a Palermo per un grosso Incendio divampato nelle colline che circondano il quartiere di Borgo Nuovo, nella periferia sud del capoluogo siciliano. Alimentate dal forte vento di scirocco le fiamme sono arrivate a toccare alcune abitazioni e avrebbero interessato anche alcuni box. Come si vede da alcuni video pubblicati in rete, il fumo ha avvolto i palazzi, così come i detriti. Diversi i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni per precauzione. Ma non è il solo Incendio divampato nel Palermitano. Secondo quanto riporta Palermo Today, sono decine i roghi scoppiati in provincia. Altri Incendi sono stati registrati sulla Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato e lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Paura aper un grossoo divampato nelle colline che circondano ildi, nella periferia sud del capoluogo siciliano. Alimentate dal forte vento di scirocco lesono arrivate a toccare alcune abitazioni e avrebbero interessato anche alcuni box. Come si vede da alcuni video pubblicati in rete, ilha avvolto i palazzi, così come i. Diversi i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni per precauzione. Ma non è il soloo divampato nel Palermitano. Secondo quanto riportaToday, sono decine i roghi scoppiati in provincia. Altrisono stati registrati sulla-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato e lungo ...

