F1 | David Coulthard su Charles Leclerc | “Non è diverso da Verstappen | sta apprendendo dai suoi errori”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Siamo nel pieno della pausa estiva in F1 e il Circus riprenderà la propria avventura da Spa, in Belgio, nel weekend del 26-28 agosto. Nella prima parte della stagione si è assistito a un dominio, dal punto di vista dei risultati, di Red Bull, con l’olandese Maxmattatore. Tuttavia, lo sviluppo delle gare non è stato affatto quello dell’egemonia. La Ferrari ha avuto spesso l’occasione per vincere i GP che si sono susseguiti, ma perdi vario genere non è riuscita a massimizzare la propria prestazione. Tra chi non è stato perfetto vi è anche il pilota di punta,, citando alcuniimportanti come a Imola e a Le Castellet (Francia). Tuttavia, a detta dell’ex pilota di F1,, il monegasco sta seguendo un percorso simile a ...