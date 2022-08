Dubbi e incognite sulla perquisizione dell' Fbi a casa di Trump

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 agosto 2022) “Donaldè indagato per spionaggio”, così hanno recitato numerosi titoli giornalistici negli ultimi giorni, dopo la pubblicazione del mandato che ha permesso laa villa’ex presidente da parte’Fbi la scorsa settimana. In realtà,questione si registra un po’ di confusione che, nel limite del possibile, sarebbe il caso di chiarire. Senza poi trascurare i “dettagli” che, almeno al momento, non tornano in tutta questa vicenda. Ma andiamo con ordine. Lunedì 8 agosto si è verificato un blitz dei federali nella dimora diin Florida: un evento senza precedenti nella storia americana. Nessun ex presidente è infatti mai stato oggetto di indagini o perquisizioni: un fattore, questo, con cui si è cercato di salvaguardare le istituzioni ...