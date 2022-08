Calciomercato.com – Fiorentina, le pagelle di CM: Sottil protagonista della serata. Cabral e Nico finalmente decisivi | Conference League (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-18 23:10:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Fiorentina – Twente: 2 -1 Terracciano 6: da segnali di essere in campo solo quando al 56’ sbaglia un passaggio corto che rischia di mandare al tiro Brenet. Può poco sul gol del Twente. Venuti 6: il terzino destro viola, complice forse una fasca sinistra ospite non proprio irresistibile, tiene il campo senza troppe preoccupazioni. Nella ripresa ci prova dalla distanza con discutibili risultati.(dal 40’ s.t Dodò sv) Milenkovic 6.5: Il centrale serbo passa una serata tranquilla dove praticamente annulla Van wolfseinkel. Non ha nessuna colpa in occasione del gol degli ospiti. Nastasic 5.5: Il centrale serbo torna titolare dopo mesi dall’ultima volta e palesa i limiti: è senza dubbio il peggiore del reparto difensivo gigliato. ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-18 23:10:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com:– Twente: 2 -1 Terracciano 6: da segnali di essere in campo solo quando al 56’ sbaglia un passaggio corto che rischia di mandare al tiro Brenet. Può poco sul gol del Twente. Venuti 6: il terzino destro viola, complice forse una fasca sinistra ospite non proprio irresistibile, tiene il campo senza troppe preoccupazioni. Nella ripresa ci prova dalla distanza con discutibili risultati.(dal 40’ s.t Dodò sv) Milenkovic 6.5: Il centrale serbo passa unatranquilla dove praticamente annulla Van wolfseinkel. Non ha nessuna colpa in occasione del gol degli ospiti. Nastasic 5.5: Il centrale serbo torna titolare dopo mesi dall’ultima volta e palesa i limiti: è senza dubbio il peggiore del reparto difensivo gigliato. ...

MarcoBovicelli : “Emozionato, prontissimo a cominciare”: eccolo Cesare #Casadei in partenza in questi minuti da Milano per Londra, i… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si insiste per #Onyedika: c'è fiducia. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato I @Atalanta_BC, trattativa in corso con l'@OM_Officiel per lo scambio #Malinovskyi-#Under - DotMaxG72 : @90ordnasselA Quante stronzate che sparano quelli che si occupano di calciomercato - JVTW_official : RT @lucacimini82: Leggo gente dubbiosa sull’eventuale funzionalità di Zaniolo nella #Juventus di Allegri. Può giocare punta di fascia, cen… -