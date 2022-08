Calciomercato Cagliari | Mancuso è atterrato in Sardegna

(Di giovedì 18 agosto 2022), il neo acquistoall’aeroporto di Elmas dopo aver svolto le visite mediche a Roma Marco Mancosu èpoco fa presso l’aeroporto di Elmas dopo aver svolto nella giornata di oggi le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma. Per il classe ’88 si tratta di un ritorno dopo essere cresciuto nelle giovanili e aver giocato per la prima squadra tra il 2006 e il 2009. I due hanno lavorato assieme nel periodo di Lecce. Mancosu non ha ancora firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

IL COMUNICATO - Nato a, classe 1988, è cresciuto nelle giovanili rossoblù. Ha fatto il suo esordio in prima squadra a 18 anni in trasferta contro l'Ascoli, il 27 maggio 2007, realizzando in ...
(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Ora è ufficiale: il centrocampista Marco Mancosu ha firmato un contratto con il Cagliari sino al 30 giugno 2024.