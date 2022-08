Calcio Napoli, ufficiale l’arrivo del “Cholito” Simeone (Di giovedì 18 agosto 2022) Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato su Twitter la firma di Giovanni Simeone con la squadra azzurra. “Benvenuto Cholito”. Così il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato su Twitter la firma di Giovanni Simeone con la squadra azzurra. Simeone da oggi si allena con i compagni e potrà Leggi su 2anews (Di giovedì 18 agosto 2022) Il presidente delAurelio De Laurentiis ha ufficializzato su Twitter la firma di Giovannicon la squadra azzurra. “Benvenuto”. Così il presidente delAurelio De Laurentiis ha ufficializzato su Twitter la firma di Giovannicon la squadra azzurra.da oggi si allena con i compagni e potrà

mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - gianluigibuffon : Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito do… - CorSport : ?? '#Ndombele è in Italia per trattare col #Napoli' - Luxgraph : Marca: 'Nessuna proposta del Manchester United al Real Madrid per Casemiro' - Luxgraph : Toro alla carica per Dovbyk. Ed ecco la strategia per Praet -