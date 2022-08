Bruno attacca due miti del Milan: “Coniglio, volevo fargli finire la carriera. Tante botte all’altro” (Di giovedì 18 agosto 2022) L'ex difensore di Torino e Juventus, Pasquale Bruno, rilasciò le seguenti dichiarazioni alla stampa - riportate da areanapoli.it - relative un suo pesante diverbio in campo con l'ex stella del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 18 agosto 2022) L'ex difensore di Torino e Juventus, Pasquale, rilasciò le seguenti dichiarazioni alla stampa - riportate da areanapoli.it - relative un suo pesante diverbio in campo con l'ex stella del...

Giacinto_Bruno : L'Ucraina attacca la Crimea: ora si rischia una terza guerra mondiale - Giacinto_Bruno : RT @VittorioSgarbi: La Segre attacca la Meloni, dimenticando che suo marito, l'Avv. BELLI PACE, fu dirigente Missino e candidato per il MSI… - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: La perquisizione nella residenza di Trump, il ministro della giustizia Garland si assume la responsabilità della perquisi… - Giacinto_Bruno : Ecco perché la Cina non attaccherà Taiwan - AntonCristofari : RT @essereminimal: Vespa ha fatto la terza dose... God si è rivelato a lui e con la sola imposizione delle mani lo ha straformato in virolo… -