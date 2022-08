Borsa Milano in cauto rialzo, Ftse Mib +0,13% (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano – Borsa Milano in cauto rialzo. Piazza Affari apre la seduta con l’indice di riferimento, il Ftse Mib in leggero rialzo ( +0,13%) a 22.788 punti. Bene Poste (+1,08%), Saipem (+0,89%) e Stellantis (+0,78%) mentre restano in fondo al listino Tim (-0,3%) e Nexi (-1%). Piccole oscillazioni ma tendenzialmente stabile il differenziale tra i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Italiana oggi 21 ottobre 2019: Milano +0,70% Borsa Italiana oggi 19 Marzo 2020: Milano +2,29% Borsa Italiana oggi 30 Marzo 2020: Milano +0,30% Borsa Italiana oggi 20 agosto ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 18 agosto 2022)in. Piazza Affari apre la seduta con l’indice di riferimento, ilMib in leggero( +0,13%) a 22.788 punti. Bene Poste (+1,08%), Saipem (+0,89%) e Stellantis (+0,78%) mentre restano in fondo al listino Tim (-0,3%) e Nexi (-1%). Piccole oscillazioni ma tendenzialmente stabile il differenziale tra i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Italiana oggi 21 ottobre 2019:+0,70%Italiana oggi 19 Marzo 2020:+2,29%Italiana oggi 30 Marzo 2020:+0,30%Italiana oggi 20 agosto ...

24ORERadiocor : Borsa: Europa in rialzo con Milano a +0,7%, vola Prima Industrie con l'Opa - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - cavicchioli : RT @InvestingItalia: #Borsa Milano in rialzo con industriali e auto, corre Prima Industrie su Opa fondi - - InvestingItalia : #Borsa Milano in rialzo con industriali e auto, corre Prima Industrie su Opa fondi - - Miti_Vigliero : Borse caute dopo verbali Fed, tiene Milano. In Europa inflazione record Gas sempre sui massimi. In calo il prezzo… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: La Borsa di Milano apre la seduta con l'indice di riferimento, il Ftse Mib in leggero rialzo ( +0,13%) a 22.788 punti.… -