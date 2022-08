Beautiful anticipazioni | Justin vuole la Spencer Publications | Thomas si libererà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 18 agosto 2022) Mentre Bill e Katie in carcere hanno una toccante conversazione, Wyatt fuori cerca di capire quale sia il piano diper far si che suo padre e Liam lascino il carcere. Quello che nessuno però sa è che l’avvocato non ha nessuna intenzione di aiutare realmente i due…Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediper la puntata di domani, 19 agosto 2022. Nella prossima puntata vedremo checontinuerà a tenerein una sorta di cella creata nelle cantine dell’azienda. Cosa farà adesso, e chi si renderà conto cheè scomparso nel nulla?ha deciso di distruggere il video che potrebbe dimostrare l’innocenza di Liam e Bill. Perchè lo ha fatto? Scopriamo i dettagli con le ...