West Nile, 74enne muore a Reggio Emilia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Una 74enne è morta di West Nile a Reggio Emilia. A darne notizia è la direzione dell’azienda Usl IRCCS, spiegando che l’anziana, gravemente immunodepressa e positiva al Covid, era ricoverata al Reparto di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dal 7 agosto scorso. La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare comuni del tipo Culex, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Già a giugno il sistema regionale di sorveglianza dell’Emilia Romagna previsto dal Piano Regionale Arbovirosi 2022 ha evidenziato la circolazione del virus ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Unaè morta di. A darne notizia è la direzione dell’azienda Usl IRCCS, spiegando che l’anziana, gravemente immunodepressa e positiva al Covid, era ricoverata al Reparto di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova didal 7 agosto scorso. La febbrenon si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare comuni del tipo Culex, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Già a giugno il sistema regionale di sorveglianza dell’Romagna previsto dal Piano Regionale Arbovirosi 2022 ha evidenziato la circolazione del virus ...

Agenzia_Ansa : Cresce il numero di casi e i decessi da West Nile virus in Italia: dall'inizio di giugno fino allo scorso 9 agosto… - RobertoBurioni : In questo momento trascuro i virus pensando solo a diesis e a bemolle, dunque vi ripropongo un mio post scritto su… - qn_carlino : West Nile in Emilia Romagna: 25 casi e 1 morto, arriva l'accordo fra Comuni e Regione - SulPanaro : Virus West Nile, aumenta la circolazione nel modenese: nell’estate 2022 8 casi di forme neuroinvasive - Ornelsss : Info da conoscere, dato che l'Italia è il Paese più colpito in Europa al momento da infezioni causate da virus West… -