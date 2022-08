Si recide i genitali per sbaglio durante il sonno | “Nel sogno | mi dicevano di tagliare la carne”

Fil_Scrittore : Si recide i genitali per sbaglio durante il sonno: «Ho sognato che qualcuno mi diceva di tagliare la carne» - infoitestero : Si recide i genitali per sbaglio durante il sonno: «Ho sognato che qualcuno mi diceva di tagliare la carne» - Helliot_Spencer : Contadino del Ghana si assopisce, sogna qualcuno che gli chiede di tagliare della carne e, colto da un attacco di p… -

leggo.it

Leggi anche > Siper sbaglio durante il sonno: 'Ho sognato che qualcuno mi diceva di tagliare la carne' Con 30 euro, grazie a un rivenditore specializzato è rimasta incinta al primo ...Si taglia iper sbaglio durante il sonno . Un contadino 47enne del Ghana si trova in gravissime condizioni dopo essersi reciso da solo i. L'uomo ha raccontato di aver sognato qualcuno che gli chiedeva di tagliare della carne e lui lo avrebbe fatto veramente, recidendosi però l'organo genitale. Leggi anche > Lotteria, cani ... Si recide i genitali per sbaglio durante il sonno: «Ho sognato che qualcuno mi diceva di tagliare la carne» Rimane incinta con l'inseminazione artificiale grazie a un kit acquistato in rete. Una 24enne londinese, Bailey Ennis, ha scelto di fare tutto da sola, senza rivolgersi a ...Si taglia i genitali per sbaglio durante il sonno. Un contadino 47enne del Ghana si trova in gravissime condizioni dopo essersi reciso da solo i genitali. L'uomo ha raccontato di ...