Problemi con DAZN, grave disservizio per gli utenti, AGCOM chiede spiegazioni: cosa succede? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella serata di ripresa del campionato calcistico italiano di Serie A della scorsa Domenica 14 Agosto, la piattaforma DAZN ha avuto numerosi e gravi Problemi di trasmissione in diretta streaming degli eventi sportivi, che hanno mandato su tutte le furie i tifosi abbonati. E non solo loro: anche la Lega Calcio e l'AGCOM chiedono chiarimenti. I disservizi della piattaforma DAZN sono occorsi Domenica 14 Agosto, durante la ripresa del Campionato di Calcio Italiano di Serie A – ComputerMagazine.itL'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione è scesa in campo. Letteralmente. E ha preteso dalla piattaforma di trasmissione in streaming DAZN chiarimenti circa il grave disservizio che Domenica scorsa 14 Agosto ha reso assai difficoltoso, se non impossibile, per migliaia e ...

