Pensioni, perché la Fornero tornerà dal 2023 (e come evitare di lavorare fino a 67 anni) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il governo che uscirà dalle urne il 25 settembre non avrà tempo e risorse per fare una vera riforma delle Pensioni. Intanto, il Pd punta sulla proroga di Opzione Donna e Ape Sociale, mentre la Lega su Quota 41 Leggi su corriere (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il governo che uscirà dalle urne il 25 settembre non avrà tempo e risorse per fare una vera riforma delle. Intanto, il Pd punta sulla proroga di Opzione Donna e Ape Sociale, mentre la Lega su Quota 41

NicolaMorra63 : Pensioni a 1000 €, 1 milione di alberi, via la successione, giù le tasse, via le accise, pace fiscale, salario mini… - matteosalvinimi : ?? Luce sulla sede dell’Inps, perché #CREDO in pensioni dignitose, nella cancellazione della legge Fornero, in Quota… - Giovann00341278 : RT @Chiara7673: Tema pensioni, da me particolarmente sentito perché è la mia professione: 'Se va via la Fornero non c'è futuro per i giovan… - MenicaBersani : RT @Chiara7673: Tema pensioni, da me particolarmente sentito perché è la mia professione: 'Se va via la Fornero non c'è futuro per i giovan… - LeoVenez : RT @Chiara7673: Tema pensioni, da me particolarmente sentito perché è la mia professione: 'Se va via la Fornero non c'è futuro per i giovan… -