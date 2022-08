La Lega di Salvini cavalca il caso Dazn: esposto all’Agcom per far risarcire gli utenti (Di mercoledì 17 agosto 2022) I disservizi del weekend di Ferragosto non sono stati dimenticati, anzi. Sebbene il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali (Forza Italia), abbia convocato un tavolo per venerdì con tutti gli interessati, la Lega di Matteo Salvini ha presentato un esposto all’Agcom in cui si chiede esplicitamente che la piattaforma Dazn risarcisca gli abbonati che non hanno potuto vedere le partite nell’ultimo fine settimana. “La Lega ha presentato un esposto all’Agcom affinché Dazn provveda a un ripristino immediato della struttura tecnologica per la fruizione completa dei diritti televisivi da parte degli abbonati. Le scuse dell’azienda senza un rimborso per i disservizi sono un affronto nei confronti dei cittadini che hanno subito il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) I disservizi del weekend di Ferragosto non sono stati dimenticati, anzi. Sebbene il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali (Forza Italia), abbia convocato un tavolo per venerdì con tutti gli interessati, ladi Matteoha presentato unin cui si chiede esplicitamente che la piattaformarisarcisca gli abbonati che non hanno potuto vedere le partite nell’ultimo fine settimana. “Laha presentato unaffinchéprovveda a un ripristino immediato della struttura tecnologica per la fruizione completa dei diritti televisivi da parte degli abbonati. Le scuse dell’azienda senza un rimborso per i disservizi sono un affronto nei confronti dei cittadini che hanno subito il ...

