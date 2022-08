La decisione di Harry e Meghan, nulla di buono in arrivo: le indiscrezioni fanno temere il peggio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Harry e Meghan hanno segnato in agenda l’incontro a Londra, le indiscrezioni raccontano scene da brividi: si prospetta il peggio Meghan-Markle-ed-il-Principe-Harry (Ansafoto)I Sussex stanno tornando a Londra. Arriveranno in Inghilterra per vari impegni, tra i quali ci sarà anche l’incontro con William e Kate che saranno nella dimora adiacente a quella scelta spesso da Harry per le poche fughe londinesi (dove ad esempio è stato anche per il funerale del nonno). I tabloid ormai parlano di una vera e propria Meghanix: si vociferava qualche settimana fa che addirittura la Regina avrebbe preferito l’assenza della donna, tanto che quando le era stato comunicato che non ci sarebbe stata avrebbe fatto un vero e proprio sospiro di sollievo. Adesso che la Markle ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 17 agosto 2022)hanno segnato in agenda l’incontro a Londra, leraccontano scene da brividi: si prospetta il-Markle-ed-il-Principe-(Ansafoto)I Sussex stanno tornando a Londra. Arriveranno in Inghilterra per vari impegni, tra i quali ci sarà anche l’incontro con William e Kate che saranno nella dimora adiacente a quella scelta spesso daper le poche fughe londinesi (dove ad esempio è stato anche per il funerale del nonno). I tabloid ormai parlano di una vera e propriaix: si vociferava qualche settimana fa che addirittura la Regina avrebbe preferito l’assenza della donna, tanto che quando le era stato comunicato che non ci sarebbe stata avrebbe fatto un vero e proprio sospiro di sollievo. Adesso che la Markle ...

needlouieh : ho smesso di seguire harry styles come persona tempo fa e sono sempre più convinta della mia decisione?? - kittyvmpire : daily reminder che Harry non ha una pistola puntata in testa per ogni decisione che deve prendere - hsxmargherita : comunque è incredibile come pensiate che tutto quello che succede non riguardi harry,sarà stato d’accordo anche lui… - sssunflower____ : Dopo la decisione di mettere in palio biglietti per il concerto di harry per assicurarsi pubblico a quel film di me… - TheItalianTimes : ?? LA DECISIONE Balmoral, i #duchidiSussex non passeranno le vacanze con la #reginaelisabetta. L’imbarazzo del… -