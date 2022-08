Guerra saudita alle donne: 34 anni di carcere per un tweet (Di mercoledì 17 agosto 2022) Trentaquattro anni di prigione, la più alta pena carceraria mai comminata in Arabia saudita a un’attivista per i diritti umani. È la condanna letta il 9 agosto scorso dal Tribunale L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Trentaquattrodi prigione, la più alta pena carceraria mai comminata in Arabiaa un’attivista per i diritti umani. È la condanna letta il 9 agosto scorso dal Tribunale L'articolo proviene da il manifesto.

