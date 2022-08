Ganna di bronzo a Monaco, considerato tutto è un buon risultato: Svizzera sul tetto d’Europa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Che da uno come lui ci si aspetti sempre l’oro quando si tratta di una cronometro, è fuori discussione. E’ campione del mondo, è un fenomeno, su pista è anche oro olimpico. Ma per Filippo Ganna il bronzo ottenuto nella corsa contro il tempo degli Europei di Monaco è sicuramente un buon risultato, visto che vanno considerati tanti aspetti. Primo tra tutti, il fatto che lui questa gara non avrebbe nemmeno dovuta disputarla, ma è stato chiamato in fretta e furia da Velo per sostituire un non al meglio Sobrero. Da niente a bronzo, è un gran bel guadagno. Il campione del mondo in carica ha disputato una prova leggermente sottotono rispetto ai suoi standard, ma se è stato battuto è soprattutto perché quest’oggi la Svizzera ha davvero piazzato un doppio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Che da uno come lui ci si aspetti sempre l’oro quando si tratta di una cronometro, è fuori discussione. E’ campione del mondo, è un fenomeno, su pista è anche oro olimpico. Ma per Filippoilottenuto nella corsa contro il tempo degli Europei diè sicuramente un, visto che vanno considerati tanti aspetti. Primo tra tutti, il fatto che lui questa gara non avrebbe nemmeno dovuta disputarla, ma è stato chiamato in fretta e furia da Velo per sostituire un non al meglio Sobrero. Da niente a, è un gran bel guadagno. Il campione del mondo in carica ha disputato una prova leggermente sottotono rispetto ai suoi standard, ma se è stato battuto è sopratperché quest’oggi laha davvero piazzato un doppio ...

ItaliaTeam_it : Medaglia di BRONZO per Filippo Ganna a #Munich2022! ???? Il ciclista #ItaliaTeam chiude la cronometro al terzo posto… - Eurosport_IT : BRONZO PER FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO ???????????? Filippo ci prova fino all'ultimo ma chiude in terza posizione a 9… - sportmediaset : Ganna, Europei amari: è bronzo a cronometro. Oro a Bissegger #ciclismo - sportface2016 : #Ganna di bronzo a #Munich2022, considerato tutto è un buon risultato - EnricoMonachino : RT @Eurosport_IT: BRONZO PER FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO ???????????? Filippo ci prova fino all'ultimo ma chiude in terza posizione a 9'' da… -