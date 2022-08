Fiorentina, Amrabat: «Vogliamo passare il turno» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fiorentina, le parole di Amrabat in vista della sfida con il Twente: «Tanto lavoro per essere qui, ora Vogliamo passare il turno» Sofyan Amrabat ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Twente nel turno di qualificazione alla Conference League. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Io sono nato in Olanda ed è una partita speciale per me. Per tutta la squadra però lo è. Io ho giocato Champions ed Europa League, sono serate belle. Non vedo l’ora di cominciare davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato tutto l’anno scorso per arrivare fino a qui e adesso è importante per noi entrare in campo e passare il turno». TWENTE – «Loro sono una squadra tipica olandese, che parte dal basso e molto preparata. Hanno un mister ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022), le parole diin vista della sfida con il Twente: «Tanto lavoro per essere qui, orail» Sofyanha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Twente neldi qualificazione alla Conference League. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Io sono nato in Olanda ed è una partita speciale per me. Per tutta la squadra però lo è. Io ho giocato Champions ed Europa League, sono serate belle. Non vedo l’ora di cominciare davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato tutto l’anno scorso per arrivare fino a qui e adesso è importante per noi entrare in campo eil». TWENTE – «Loro sono una squadra tipica olandese, che parte dal basso e molto preparata. Hanno un mister ...

