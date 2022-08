(Di mercoledì 17 agosto 2022) L’haundi. Secondo il governo estone, la Russia sta cercando di sfruttare le divisioni interne per destabilizzare il Paese.unsovietico L’haundella seconda guerra mondiale dell’erada Narva, una città con una vasta minoranza di lingua russa. Il governo ha

Il monumento ai caduti della Seconda guerra mondiale della citta' di Narva, citta' al confine trae Russia, e' stato. Lo riferisce una nota del governo estone. Il monumento era stato al centro di una diatriba durata alcune settimane tra autorita' cittadine e governo centrale. Il ...L'Estonia ha rimosso un memoriale di epoca sovietica. Secondo il governo estone, la Russia sta cercando di destabilizzare il paese.Il governo dell'Estonia ha deciso di rimuovere i monumenti di epoca sovietica a causa della guerra in Ucraina.