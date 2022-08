Elezioni 2022, Briatore: “Nessuna candidatura ma si scelgano ministri e manager bravi” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non c’è Nessuna mia candidatura, ma l’augurio che ci siano ministri bravi, all’altezza della situazione. Che ci siano sottosegretari bravi, consulenti bravi. E manager delle grandi società pubbliche non scelti perché amici dei politici, ma perché sono bravi ragione per la quale devono essere pagati come li pagherebbe la concorrenza, altro che tetto agli stipendi. Una follia! I manager possono produrre vantaggi di miliardi, ma anche danni di miliardi e i contribuenti nel frattempo pagano”. E’ Flavio Briatore a chiarire che non si candiderà per le prossime Elezioni del 25 settembre e a condividere con l’Adnkronos quelle che ritiene le priorità del prossimo corso, dopo il risultato delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non c’èmia, ma l’augurio che ci siano, all’altezza della situazione. Che ci siano sottosegretari, consulenti. Edelle grandi società pubbliche non scelti perché amici dei politici, ma perché sonoragione per la quale devono essere pagati come li pagherebbe la concorrenza, altro che tetto agli stipendi. Una follia! Ipossono produrre vantaggi di miliardi, ma anche danni di miliardi e i contribuenti nel frattempo pagano”. E’ Flavioa chiarire che non si candiderà per le prossimedel 25 settembre e a condividere con l’Adnkronos quelle che ritiene le priorità del prossimo corso, dopo il risultato delle ...

E' Flavio Briatore a chiarire che non si candiderà per le prossime elezioni del 25 settembre e a condividere con l'Adnkronos quelle che ritiene le priorità del prossimo corso, dopo il risultato delle ...