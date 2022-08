Calenda “Il nostro programma partirà dal Pnrr”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che siamo in mezzo a una campagna che è solo rumore. Il 2023 è l’anno in cui dovremo fare accadere le cose, cioè costruire gli asili nido. Possibile che parlano di tutto tranne che di questo? Il, che presenteremo domani,da questo: cosa bisogna fare per implementare bene il”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, ospite di Sky Tg24. “Noi – ha aggiunto – partiremo da due punti di riferimento. Il primo è cosa bisogna fare per ottenere i soldi delma soprattutto per avere gli effetti che darà all’Italia, che sono molto importanti. In secondo luogo – ha continuato – il discorso di Draghi alla Camera, che è stato molto preciso. Quindi quello che dobbiamo fare – ha spiegato – in termini di rifacimento del reddito di ...