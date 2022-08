Asti, famiglia nigeriana respinta all’ingresso di una piscina: “Razzisti”. Il proprietario: “Uno di loro sembrava una persona che aveva creato problemi” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sta facendo il giro dei social un video girato alcuni giorni fa in una piscina di Asti. Nel filmato, che dura pochi secondi, si vede il litigio tra una famiglia di origine nigeriana e la persona addetta agli ingressi. Si sentono le proteste di una ragazza che, dopo la decisione di non permettere l’ingresso a un componente di una famiglia, ribatte: “Se fosse stato italiano la direzione non avrebbe preso questa decisione“. Dopo la diffusione delle immagini, il proprietario della piscina Asti Lido, Gino Penna, si è difeso. A suo dire non si è trattato di razzismo, ma ha ammesso che una delle dipendenti ha negato l’entrata a un componente del gruppo perché “assomigliava” a una persona protagonista un anno fa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sta facendo il giro dei social un video girato alcuni giorni fa in unadi. Nel filmato, che dura pochi secondi, si vede il litigio tra unadi originee laaddetta agli ingressi. Si sentono le proteste di una ragazza che, dopo la decisione di non permettere l’ingresso a un componente di una, ribatte: “Se fosse stato italiano la direzione non avrebbe preso questa decisione“. Dopo la diffusione delle immagini, ildellaLido, Gino Penna, si è difeso. A suo dire non si è trattato di razzismo, ma ha ammesso che una delle dipendenti ha negato l’entrata a un componente del gruppo perché “assomigliava” a unaprotagonista un anno fa di ...

