Separazione carriere, ‘processo breve’ e bavaglio ai pm: il programma del centrodestra sulla giustizia? Già realizzato da Draghi e Cartabia (Di martedì 16 agosto 2022) Riforma dell’ordinamento giudiziario, Separazione delle carriere, riforma del Csm, “giusto processo e ragionevole durata“, “stop ai processi mediatici e diritto alla buona fama“. Le promesse sulla giustizia nel programma della coalizione di centrodestra sembrano riciclate dagli slogan di una volta di Silvio Berlusconi, ossessionato dalla persecuzione giudiziaria, dalle toghe rosse e dagli scandali, che sognava una magistratura controllabile, giornalisti docili e leggi che gli garantissero l’impunità. Nel frattempo, però, c’è qualcuno che ha realizzato quelle promesse al posto suo: tutte le ambizioni proibite di B. si sono in pratica avverate grazie al governo di Mario Draghi. Nell’arco di poco più di un anno, la ministra della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Riforma dell’ordinamento giudiziario,delle, riforma del Csm, “giusto processo e ragionevole durata“, “stop ai processi mediatici e diritto alla buona fama“. Le promesseneldella coalizione disembrano riciclate dagli slogan di una volta di Silvio Berlusconi, ossessionato dalla persecuzione giudiziaria, dalle toghe rosse e dagli scandali, che sognava una magistratura controllabile, giornalisti docili e leggi che gli garantissero l’impunità. Nel frattempo, però, c’è qualcuno che haquelle promesse al posto suo: tutte le ambizioni proibite di B. si sono in pratica avverate grazie al governo di Mario. Nell’arco di poco più di un anno, la ministra della ...

berlusconi : Noi realizzeremo la separazione delle carriere, renderemo inappellabili le sentenze di assoluzione, riporteremo nel… - Brizioful : RT @dariodangelo91: E comunque ci vorrebbe la separazione delle carriere anche tra virologi e politica. Quanto meno in tempo di pandemia.… - Gabby75197563 : RT @berlusconi: Noi realizzeremo la separazione delle carriere, renderemo inappellabili le sentenze di assoluzione, riporteremo nella media… - DiovmaeC : RT @dariodangelo91: E comunque ci vorrebbe la separazione delle carriere anche tra virologi e politica. Quanto meno in tempo di pandemia.… - itsaudade : RT @dariodangelo91: E comunque ci vorrebbe la separazione delle carriere anche tra virologi e politica. Quanto meno in tempo di pandemia.… -