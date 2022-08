Pd; in Campania schiera Speranza e punta su deluchiani (Di martedì 16 agosto 2022) Definite, al termine della lunga riunione al Nazareno, le candidature del Pd nel proporzionale in Campania, vanno verso la chiusura quelle nell’uninominale. A Napoli due i capilista, Roberto Speranza, ministro della Sanita’ passato ai dem, guida la lista in citta’, davanti alla consigliera regionale Loredana Raia e al parlamentare uscente Raffaele Topo con al quarto posto Roberta Gaeta, ex assessore comunale di De Magistris, ora in Demos. In provincia di Napoli capolista Marco Sarracino, che ha vinto il duello con Raffaele Topo, terzo in lista dietro la Raia. Sarracino, orlandiano e segretario di Napoli e artefice dell’alleanza Pd-M5S che ha portato al trionfo il sindaco Manfredi, e’ pronto quindi per passare alla Camera: “Sono orgoglioso e onorato – afferma – di poter rappresentare il Partito Democratico alle prossime elezioni Politiche. Siamo pronti ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 16 agosto 2022) Definite, al termine della lunga riunione al Nazareno, le candidature del Pd nel proporzionale in, vanno verso la chiusura quelle nell’uninominale. A Napoli due i capilista, Roberto, ministro della Sanita’ passato ai dem, guida la lista in citta’, davanti alla consigliera regionale Loredana Raia e al parlamentare uscente Raffaele Topo con al quarto posto Roberta Gaeta, ex assessore comunale di De Magistris, ora in Demos. In provincia di Napoli capolista Marco Sarracino, che ha vinto il duello con Raffaele Topo, terzo in lista dietro la Raia. Sarracino, orlandiano e segretario di Napoli e artefice dell’alleanza Pd-M5S che ha portato al trionfo il sindaco Manfredi, e’ pronto quindi per passare alla Camera: “Sono orgoglioso e onorato – afferma – di poter rappresentare il Partito Democratico alle prossime elezioni Politiche. Siamo pronti ...

