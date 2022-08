L’UNICO MESSIA! Marcell Jacobs si prende l’Europa dopo l’Olimpo: oro nei 100 metri in 9.95! (Di martedì 16 agosto 2022) Siamo di fronte al Messia assoluto dello sport italiano. Un Paese intero si deve inchinare di fronte all’atleta delle meraviglie, allo sportivo icona dello Stivale. Prostiamoci dinnanzi al Principe della velocità, al paladino dell’impossibile, al pioniere dei sogni surreali. All’uomo capace di trasformarsi in alieno, al talento puro riemerso dalle criticità e dalle sfortune. Marcell Jacobs si è laureato Campione d’Europa dei 100 metri, lo ha fatto da Campione Olimpico in carica, dopo che aveva dovuto rinunciare alla semifinale dei Mondiali a causa della lesione al grande adduttore destro. dopo essersi laureato Campione del Mondo sui 60 metri indoor in inverno, il velocista lombardo aveva dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici enormi: prima la gastroenterite a Nairobi, poi ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Siamo di fronte al Messia assoluto dello sport italiano. Un Paese intero si deve inchinare di fronte all’atleta delle meraviglie, allo sportivo icona dello Stivale. Prostiamoci dinnanzi al Principe della velocità, al paladino dell’impossibile, al pioniere dei sogni surreali. All’uomo capace di trasformarsi in alieno, al talento puro riemerso dalle criticità e dalle sfortune.si è laureato Campione d’Europa dei 100, lo ha fatto da Campione Olimpico in carica,che aveva dovuto rinunciare alla semifinale dei Mondiali a causa della lesione al grande adduttore destro.essersi laureato Campione del Mondo sui 60indoor in inverno, il velocista lombardo aveva dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici enormi: prima la gastroenterite a Nairobi, poi ...

Antonio41835659 : RT @Piros711: @Antonio41835659 @Balu875651831 In realtà lo hanno già fatto col messia che camminava sulle acque, l'unico motivo per cui M5S… - Piros711 : @Antonio41835659 @Balu875651831 In realtà lo hanno già fatto col messia che camminava sulle acque, l'unico motivo p… - tichiamailvar : @TomoriEnjoyer L unico che dovevano comprare non lo comprano perché hanno il messia e chantecler. Che banda di ridicoli - tichiamailvar : @FraNasato @NizaarKinsella L unico che il Milan doveva davvero prendere non lo prende perché han comprato il messia e chantecler ridicoli -