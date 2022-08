(Di martedì 16 agosto 2022) Unache si era trasformata nello spuntino di due. Unadi Salem, in Oregon, ha rischiato di perdere una bella somma di denaro a causa dell’appetito di due Alaskan Klee Kais. Apple e Jack, infatti, hanno mangiato ilcomprato dai loro padroni, Nathan e Rachel Lamet. “Per qualche motivo abbiamo lasciato ildellasu un pouf e loro hanno deciso che era delizioso… – ha raccontato Rachel a Oregon Lottery –. Sono andata a letto e quando mi sono svegliata l’ho trovato tutto smangiucchiato al punto che ho pensato che non si potesse controllare”. Lanon ha dato peso all’accaduto, tanto che il marito ha anche ironizzato sul fatto che quelavrebbe potuto essere ...

FQMagazineit : Lotteria, cani mangiano il biglietto vincente: con un colpo di scena la coppia ottiene ugualmente la vincita - leggoit : I cani mangiano il biglietto vincente della lotteria, coppia riesce ad avere lo stesso il premio: ecco come - PressGiochi : Quando i cani si mangiano il biglietto della lotteria...: - AnselmiLicia : @fattoquotidiano Si é aperta la lotteria 'entra nel palazzo diventerai ricco' Italiani sino quando gli stipendi dei… -

Fanpage.it

I loromangiano un biglietto vincente della, ma i padroni riescono a riscuotere lo stesso il premio. Una coppia di Salem, in Oregon, negli Usa, ha rischiato di perdere molti soldi per un ...Numeri da, più che da bollettino sanitario Non è la prima volta che le autorità della ...l'app più scaricata negli Stati Uniti di Kevin Carboni L'hacker che ha disattivato da remoto i... I cani si mangiano il biglietto della lotteria, coppia riesce comunque a vincere il premio I loro cani mangiano un biglietto vincente della lotteria, ma i padroni riescono a riscuotere lo stesso il premio. Una coppia di Salem, in Oregon, negli Usa, ha rischiato di perdere molti soldi ...I loro cani mangiano un biglietto vincente della lotteria, ma i padroni riescono a riscuotere lo stesso il premio. Una coppia di Salem, in Oregon, negli Usa, ha rischiato di perdere molti soldi ...