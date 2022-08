Letta in Lombardia e Veneto, Cottarelli a Milano, Crisanti in Europa e quattro under 35: chi sono i capilista del Pd nei plurinominali (Di martedì 16 agosto 2022) Il segretario Enrico Letta capolista nei collegi plurinominali della Camera in Lombardia e Veneto, la “punta di diamante” Carlo Cottarelli in quello di Milano per il Senato. Il virologo Andrea Crisanti, invece, correrà in prima posizione nella circoscrizione Europa, una delle quattro previste per l’estero. Questo è quanto emerso finora dalla Direzione nazionale del Pd in corso al Nazareno che dovrà approvare le liste elettorali predisposte dal segretario Enrico Letta: un appuntamento rinviato per tre volte nel corso della giornata e iniziato solo in tarda serata a causa dei malumori interni al partito. Complici il taglio dei parlamentari e le previsioni di sconfitta nella maggior parte dei collegi uninominali, infatti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Il segretario Enricocapolista nei collegidella Camera in, la “punta di diamante” Carloin quello diper il Senato. Il virologo Andrea, invece, correrà in prima posizione nella circoscrizione, una dellepreviste per l’estero. Questo è quanto emerso finora dalla Direzione nazionale del Pd in corso al Nazareno che dovrà approvare le liste elettorali predisposte dal segretario Enrico: un appuntamento rinviato per tre volte nel corso della giornata e iniziato solo in tarda serata a causa dei malumori interni al partito. Complici il taglio dei parlamentari e le previsioni di sconfitta nella maggior parte dei collegi uninominali, infatti, ...

